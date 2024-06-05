Участок проспекта Сарыарка перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает, что по пр. Сарыарка на участке от моста Тулпар до пр. Абая будут проводить средний ремонт дорожного полотна. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

С 6 по 12 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.