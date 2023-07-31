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Участок проспекта Республики закрыт на ремонт в Астане

31 Июля 2023, 21:36
Участок проспекта Республики закрыт на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 30 июля по 20 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


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