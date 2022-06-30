30 Июня 2022 16:21

Участок проспекта Ракымжана Кошкарбаева перекроют для авто в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 30 июня по 5 июля будет перекрыто движение для транспорта на участке от улицы Кордай до проспекта Шакарим Кудайбердыулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана» в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Ракымжана Кошкарбаева.

С 30 июня по 5 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Кордай до проспекта Шакарим Кудайбердыулы.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города», - сообщили в пресс-службе столичного акимата.