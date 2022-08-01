1 Августа 2022 17:22

Участок проспекта Мангилик Ел перекроют на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участок проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел будет полностью перекрыт до 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по дорожному полотну по проспекту Мангилик Ел.

В связи с проведением ремонтных работ со 2 по 8 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел.

Также в связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора хозяйственно-бытовой канализации со 2 августа по 11 сентября 2022 года будет частично перекрыто движение с сужением полос по улице Айтматова.

Движение частично перекроют на участке от улицы Сыганак до улицы К. Мухамедханова. Движение транспортных средств будет организовано по суженным полосам по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков по улице Айтматова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города», - говорится в сообщении транспортного управления.

Со схемой объезда можно ознакомиться здесь.