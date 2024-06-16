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    13:32, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Мангилик Ел частично закроют в Астане

    Мангелик Ел, Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Участок проспекта Мангилик Ел частично закроют из-за ремонта в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    — Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Мангилик Ел на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Кабанбай батыра, — говорится в сообщении акимата Астаны.

    В связи с этим с 16 июня по 1 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

    Участок проспекта Мангилик Ел частично закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны
    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Авто Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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