Участок проспекта Мангилик Ел частично закроют в Астане

Участок проспекта Мангилик Ел частично закроют из-за ремонта в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

— Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Мангилик Ел на участке от ул. Хусейн бен Талал до пр. Кабанбай батыра, — говорится в сообщении акимата Астаны.

В связи с этим с 16 июня по 1 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.