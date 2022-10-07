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    16:49, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра временно перекроют в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ 8 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке по проспекту Кабанбай батыра от Международного аэропорта до улицы Арнасай.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.





    Фото: gov.kz



    Теги:
    Общество Дороги Транспорт Астана для mail.ru
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