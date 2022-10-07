Участок проспекта Кабанбай батыра временно перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ 8 октября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке по проспекту Кабанбай батыра от Международного аэропорта до улицы Арнасай.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.













Фото: gov.kz







