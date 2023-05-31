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Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане перекрыли на ремонт

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Мая 2023, 09:44
Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане перекрыли на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дороги по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Средний ремонт осуществляется по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык. В связи с этим с 31 мая по 4 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Так же в связи с ремонтными работами со вчерашнего дня полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улицы Айтматова и шоссе Коргалжын.
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