Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт местного проезда по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с проведением ремонта с 12 по 15 июля будет перекрыт местный проезд по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ранее сообщалось о перекрытии еще двух улиц и моста.



