Участок проспекта Кабанбай батыра закроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала, передает агентство Kazinform.

— В этой связи с 06:00 11 июня до 06:00 14 июня этого года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Пересечения Кабанбай батыра/Хусейн бен Талал и Кабанбай батыра/Улы Дала будут открыты, — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.