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    12:20, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра закроют в Астане

    Дорожный знак ремонт дорог Жол белгісі жол жөндеу
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала, передает агентство Kazinform.

    Участок проспекта Кабанбай батыра закроют в связи с ремонтом

    — В этой связи с 06:00 11 июня до 06:00 14 июня этого года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Пересечения Кабанбай батыра/Хусейн бен Талал и Кабанбай батыра/Улы Дала будут открыты, — говорится в сообщении.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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