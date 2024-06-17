Участок проспекта Кабанбай батыра закрыли на ремонт в Астане

Участок дороги от улицы Сыганак до улицы Алматы закрыли на ремонт, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

- Будут проведены работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, - отмечает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

В этой связи с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.



Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.