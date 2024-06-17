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    10:22, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра закрыли на ремонт в Астане

    участок улицы Сыгынак в Астане
    Фото: maps.google.com/makkentv

    Участок дороги от улицы Сыганак до улицы Алматы закрыли на ремонт, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    - Будут проведены работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы, - отмечает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    В этой связи с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. 

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

    Теги:
    Дороги Астана Акимат Благоустройство Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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