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    20:44, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане закроют почти на сутки

    Астана
    Фото: Kazinform

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проведет ремонтные работы по проспекту Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform.

    — В связи с проведением работ с 12:00 16 июня до 07:00 17 июня будет полностью закрыт участок проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Сыганак. При этом пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак также будет закрыто, — сообщили в акимате.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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