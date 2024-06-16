Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане закроют почти на сутки

— В связи с проведением работ с 12:00 16 июня до 07:00 17 июня будет полностью закрыт участок проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Сыганак. При этом пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак также будет закрыто, — сообщили в акимате.