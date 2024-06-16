20:44, 15 Июнь 2024 | GMT +6
Участок проспекта Кабанбай батыра в Астане закроют почти на сутки
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проведет ремонтные работы по проспекту Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform.
— В связи с проведением работ с 12:00 16 июня до 07:00 17 июня будет полностью закрыт участок проспекта Кабанбай батыра от улицы Достык до улицы Сыганак. При этом пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак также будет закрыто, — сообщили в акимате.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.