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Участок проспекта Аль-Фараби временно перекроют в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2023, 14:43
Участок проспекта Аль-Фараби временно перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ремонтные работы проводит столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В связи с этим с 10 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы А. Пушкина до шоссе Алаш. В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах», - говорится в сообщении.


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