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    05:20, 14 Август 2023 | GMT +6

    Участок проспекта Аль-Фараби в Астане перекроют на ремонт

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по проспекту Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ с 14 по 18 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от ул.Ж.Досмухамедулы до транспортной развязки А.Пушкина.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
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