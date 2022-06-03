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Участок подхода к эстакаде Богенбай батыра полностью перекроют в столице
3 Июня 2022 11:49

Участок подхода к эстакаде Богенбай батыра полностью перекроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта в районе эстакады Богенбай батыра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

ГУ« Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» в целях обеспечения безопасности дорожного движения сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна со стороны улицы Шокана Валиханова (правая сторона) вблизи эстакады Богенбай батыра по согласованию с управлением административной полиции ДП столицы.

В связи с этим, с 19:00 часов 3 июня до 6:00 утра 6 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по правой стороне подхода к путепроводу от улицы Шокана Валиханова до проспекта аль-Фараби. Движение для автотранспортных средств будет перенаправлено по левой стороне путепровода.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - отмечается в сообщении.


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