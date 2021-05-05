Участок по улице Мамбетова перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По улице Мамбетова на участке от улицы Гумар Караш до улицы Кенесары ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В этой связи с 15:00 часов 5 мая до 07:00 часов 6 мая текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.