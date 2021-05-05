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    17:22, 05 Май 2021 | GMT +6

    Участок по улице Мамбетова перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    По улице Мамбетова на участке от улицы Гумар Караш до улицы Кенесары ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В этой связи с 15:00 часов 5 мая до 07:00 часов 6 мая текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


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    Дороги Транспорт Астана
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