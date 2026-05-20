Участок от Балкарагай до развязки на Павлодар будет временно закрыт

С 20 по 25 мая 2026 года на участке автомобильной дороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» будут проводиться работы по среднему ремонту, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что на время проведения ремонтных работ движение автотранспорта на участке от поворота к зоне отдыха Балкарагай до транспортной развязки с выездом в направлении Павлодара будет полностью временно перекрыто с 17:00 часов 20 мая до 00:00 часов 25 мая.

Протяженность закрываемого участка составляет восемь километров. Полное перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения, снижения рисков ДТП, а также качественного и своевременного выполнения ремонтных работ.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к проводимым работам. Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по номеру 1403.

