    Участок от Балкарагай до развязки на Павлодар будет временно закрыт

    С 20 по 25 мая 2026 года на участке автомобильной дороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» будут проводиться работы по среднему ремонту, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что на время проведения ремонтных работ движение автотранспорта на участке от поворота к зоне отдыха Балкарагай до транспортной развязки с выездом в направлении Павлодара будет полностью временно перекрыто с 17:00 часов 20 мая до 00:00 часов 25 мая.

    Протяженность закрываемого участка составляет восемь километров. Полное перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения, снижения рисков ДТП, а также качественного и своевременного выполнения ремонтных работ.

    Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к проводимым работам. Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить по номеру 1403.

    Ранее сообщалось о том, что перекресток Аль-Фараби и Онгарсыновой перекроют до конца года в Астане.

    Диана Калманбаева
