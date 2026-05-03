Участок объездной дороги Астаны временно перекроют из-за ремонта

С 3 по 13 мая 2026 года на участке автодороги KZ 01-01 «Обход г. Астана» будет временно полностью перекрыто движение, передает агентство Кazinform со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

По данным нацкомпании, движение закроют на отрезке от поворота в зону отдыха «Балкарагай» до транспортной развязки в направлении Павлодара. Протяженность участка составит восемь километров.

Здесь запланирован средний ремонт: фрезерование покрытия, устранение пучинообразований и укладка двух слоев асфальтобетона. В работах задействуют 25 дорожных рабочих и 66 единиц техники, включая асфальтоукладчики, фрезы и самосвалы.

Как уточнили в компании, между укладкой нижнего и верхнего слоев покрытия предусмотрен технологический перерыв. В этот период движение транспорта будут временно открывать.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения.

Отметим, что в этом году отремонтируют 8 900 километров республиканских автодорог.