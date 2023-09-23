20:33, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6
Участок дороги закрыли на ремонт в Астане
По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улице Майкайын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
В связи с этим, с 22 по 25 сентября полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участкеулицы Майкайын от улицы Дауылпаз до улицы Балталы.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.