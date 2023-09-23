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    20:33, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок дороги закрыли на ремонт в Астане

    Участок дороги закрыли на ремонт в Астане

    По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улице Майкайын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В связи с этим, с 22 по 25 сентября  полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участкеулицы Майкайын от улицы Дауылпаз до улицы Балталы.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт МВД РК Астана
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