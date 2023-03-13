Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Участок дороги вскрыли в Актюбинской области во избежание затопления поселка

13 Марта 2023, 23:21
Участок дороги вскрыли в Актюбинской области во избежание затопления поселка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области для обеспечения безопасности жителей поселка Кобда и предотвращения затопления данного поселка был вскрыт один отрезок дороги «Самара-Шымкент». Для движения автотранспорта есть альтернативный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацоператора «КазАвтоЖол».

«В Актюбинской области по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности жителей поселка Кобда и предотвращения затопления данного поселка было принято решение вскрыть один отрезок дороги «Самара-Шымкент» на 613 км», - говорится в сообщении.

Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты.

«Предлагаемый альтернативный маршрут выглядит следующим образом: Уральск-Кобда-Уил-Шубаркудык-Актобе. Дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе», - проинформировали в «КазАвтоЖол».
При возникновении нештатных ситуаций пользователям республиканских трасс необходимо обращаться в единый колл-центр по короткому номеру 1403.
Новости по теме
Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области
На ремонт автодорог в Костанайской области направят свыше 50 млрд тенге
Более ста килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже в Актобе
Теги:
Читайте также
Шторм ожидается в большинстве регионов страны
Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области
На ремонт автодорог в Костанайской области направят свыше 50 млрд тенге
Более ста килограммов наркотиков обнаружили полицейские в гараже в Актобе
Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию закрыли в Алматинской области
Дорожную инфраструктуру намерены пересмотреть в Костанайской области
Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
Крупные стройкомпании Мангистау предложили работу сельчанам, перекрывшим дорогу в Жетыбае
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей