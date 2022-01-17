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Участок дороги Шакат-Восточное-Шалдай закрыли в Павлодарской области
17 Января 2022 00:45
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Движение на ней закрыто в связи с метелью, гололёдом и плохой видимостью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«С 16.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололёд, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги областного значения Шакат-Восточное-Шалдай (0-121,6-го км) для всех видов автотранспорта», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Напомним, вчера в регионе закрывали участок дороги Кызылорда - Павлодар от посёлка Шидерты до границы Карагандинской области. Позже были закрыты ещё 4 трассы.
Антон Гагарин.
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