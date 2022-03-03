Участок дороги Сарыозек – Коктал закроют на три дня в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол», в связи с проведением капитального ремонта на участке автодороги республиканского значения «Сарыозек – Коктал», в период с 4 по 6 марта 2022 года с производственной необходимостью будут проводиться буровзрывные работы на территории перевала «Алтын емел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
В этой связи, проезд на данном участке автомобильной дороги будет закрыт для всех видов автотранспорта. ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и за ранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.
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