Участок дороги республиканского значения закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 10 часов утра движение для всех видов транспорта запрещено от села Чистополье района им. Г.Мусрепова до границы Акмолинской области. К таким мерам спасателям пришлось прибегнуть из-за ухудшения погоды – осадки, ограничение видимости – и закрытия дорог в Акмолинской области.

О шторме жителей региона предупреждали заранее. Спасатели рекомендовали североказахстанцам обращать внимание на сообщения от службы 112 и без острой необходимости не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.