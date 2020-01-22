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Участок дороги республиканского значения закрыли в СКО

22 Января 2020 11:06
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Участок дороги республиканского значения закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли движение на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, с 10 часов утра движение для всех видов транспорта запрещено от села Чистополье района им. Г.Мусрепова до границы Акмолинской области. К таким мерам спасателям пришлось прибегнуть из-за ухудшения погоды – осадки, ограничение видимости – и закрытия дорог в Акмолинской области.

О шторме жителей региона предупреждали заранее. Спасатели рекомендовали североказахстанцам обращать внимание на сообщения от службы 112 и без острой необходимости не выезжать в непогоду за пределы населенных пунктов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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