6 Августа 2022 13:12

Участок дороги по улице Сауран перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале ремонта дорожного полотна по улице Сауран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«В связи с этим, с 6 по 20 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении.