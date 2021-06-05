Участок дороги по улице Иманова в столице перекроют в связи с ремонтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 12 июня участок дороги по улице А. Иманова будет частично перекрыт в связи с ремонтом дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

По сообщению Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан ремонтные работы пройдут от улицы Адольфа Янушкевича до Ахмета Жубанова. Ремонт согласован с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан.

«В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - написали в ведомстве.