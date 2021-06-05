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    13:55, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Участок дороги по улице Иманова в столице перекроют в связи с ремонтом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 по 12 июня участок дороги по улице А. Иманова будет частично перекрыт в связи с ремонтом дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    По сообщению Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан ремонтные работы пройдут от улицы Адольфа Янушкевича до Ахмета Жубанова. Ремонт согласован с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан.

    «В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - написали в ведомстве.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат
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