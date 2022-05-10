10 Мая 2022 07:34

Участок дороги перекроют в столице из-за ремонта на проспекте Момышулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана предупреждают автолюбителей о начале ремонтных работ по проспекту Бауыржана Момышулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В связи с этим с 9 по 19 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - добавили в ведомстве.