Участок дороги «Нур-Султан - Петропавловск» будет платным для грузового транспорта
По информации филиала АО «НК «Казавтожол», участок дороги относится ко второй технической категории. Планируют ввести систему открытого типа. То есть, полное отсутствие шлагбаумов и ограничения движения. Сейчас система находится в тестовой эксплуатации. Запуск в промышленную эксплуатацию запланировали в июне.
«Предусмотрено более 20 способов оплаты. В том числе через банки второго уровня, платежные терминалы, операторов мобильной связи. Планируется открытие двух центров по работе с клиентами, в которых пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением, заключать договора и получать другие услуги», - рассказали в филиале.
С помощью мобильного приложения QAJ Мobile можно узнать остаток на балансе, детализацию проездов, тарифы за проезд и получить обратную связь. Работает call-центр -1403.