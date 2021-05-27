Участок дороги «Нур-Султан - Петропавловск» будет платным для грузового транспорта

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участок автодороги «Нур-Султан - Петропавловск», от границы Акмолинской области до райцентра Бесколь, будет платным. Пока только для грузового транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала АО «НК «Казавтожол», участок дороги относится ко второй технической категории. Планируют ввести систему открытого типа. То есть, полное отсутствие шлагбаумов и ограничения движения. Сейчас система находится в тестовой эксплуатации. Запуск в промышленную эксплуатацию запланировали в июне.

«Предусмотрено более 20 способов оплаты. В том числе через банки второго уровня, платежные терминалы, операторов мобильной связи. Планируется открытие двух центров по работе с клиентами, в которых пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением, заключать договора и получать другие услуги», - рассказали в филиале.

С помощью мобильного приложения QAJ Мobile можно узнать остаток на балансе, детализацию проездов, тарифы за проезд и получить обратную связь. Работает call-центр -1403.