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Участок дороги Екатеринбург – Алматы открыли для транспорта

3 Декабря 2022, 02:02
Участок дороги Екатеринбург – Алматы открыли для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» открыли для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

«С 23:30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» (км 1291-1353, от Астаны – до станции Анар)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Участок данной дороги закрыли 2 декабря в 21:00 из-за плохой видимости и метели.

Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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