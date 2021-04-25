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    03:01, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Участок дороги «Челябинск – Новосибирск» затопило в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается повышаться уровень воды в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», у Петропавловска главная водная артерия области за сутки поднялась на 24 см. Вода переливается через автодорогу международного значения Челябинск – Новосибирск. Это объездная дорога вокруг Заречного поселка. Вода покрыла всю ширину автодороги. В городском акимате сообщили, что выставлены вешки и знаки ограничения. Проезда к дачным обществам «Лесовод» и «Учитель – 1, 2, 3» нет.

    Вода поднимается на Есиле в Кызылжарском районе. В районе села Новоникольское уровень поднялся на 64 см, села Долматово – на 41 см. В селе Покровке Есильского района зафиксирован пик половодья, максимальный уровень – 1049 см. За сутки он упал на 18 см.

    На Петропавловском водохранилище за сутки уровень вырос на 26 см и составляет 825 см.

    На трансграничном посту в селе Долматово уровень воды за сутки вырос на 41 см.

    В Сергеевском водохранилище за сутки спад воды на 11 см. Перелив через гребень снизился до 60 см.

    На озере Большой Тарангул вода за сутки поднялась на один сантиметр.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Экология
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