Участок дороги «Челябинск – Новосибирск» затопило в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается повышаться уровень воды в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», у Петропавловска главная водная артерия области за сутки поднялась на 24 см. Вода переливается через автодорогу международного значения Челябинск – Новосибирск. Это объездная дорога вокруг Заречного поселка. Вода покрыла всю ширину автодороги. В городском акимате сообщили, что выставлены вешки и знаки ограничения. Проезда к дачным обществам «Лесовод» и «Учитель – 1, 2, 3» нет.

Вода поднимается на Есиле в Кызылжарском районе. В районе села Новоникольское уровень поднялся на 64 см, села Долматово – на 41 см. В селе Покровке Есильского района зафиксирован пик половодья, максимальный уровень – 1049 см. За сутки он упал на 18 см.

На Петропавловском водохранилище за сутки уровень вырос на 26 см и составляет 825 см.

На трансграничном посту в селе Долматово уровень воды за сутки вырос на 41 см.

В Сергеевском водохранилище за сутки спад воды на 11 см. Перелив через гребень снизился до 60 см.

На озере Большой Тарангул вода за сутки поднялась на один сантиметр.