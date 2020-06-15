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Участок дороги Атырау-Уральск станет четырехполосным

15 Июня 2020 15:14
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Участок дороги Атырау-Уральск станет четырехполосным

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Начались процедуры по определению проектной компании, которая разработает проектно-сметную документацию для реконструкции участка км 75-125 автомобильной дороги республиканского значения «Атырау-Уральск». Таким образом, после разработки ПСД начнутся строительно-монтажные работы на 50 километрах трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Автомобильная дорога «Атырау-Уральск» - важный транзитный транспортный коридор с выходом на порты Каспийского моря, связывающий два областных центра. В последний раз дорогу реабилитировали 15 лет назад. Конструкция трассы третьей технической категории рассчитана на проезд транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 тонн и интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки. Сегодня в Казахстане строительство и реконструкция автодорог производится с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн. Соответственно, модернизация является необходимым проектом для двух регионов.

«После реконструкции дорога будет четырех- и двухполосной. Сегодня определена проектная компания, которая разработает ПСД на реконструкцию участка км 75-125. Реализация начнется после завершения данных процедур», - сообщили в пресс-службе.

Проект позволит увеличить пропускную способность автодороги, снизить аварийность, улучшить социально-экономическое развитие Атырауской и Западно-Казахстанской областей, а также существенно повысить транзитный потенциал Казахстана.

Напомнили, реконструкция автомобильной дороги «Атырау-Уральск» предусмотрена в госпрограмме «Нурлы Жол» на 2020 -2025 годы.


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#Атырауская область   #Дороги  
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