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Участок дороги Алматы - Ташкент закрыли для транспорта

17 Марта 2023, 00:16
Участок дороги Алматы - Ташкент закрыли для транспорта

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Дорога «Алматы - Ташкент - Термез» (63-79 км) закрыта для транспорта с 22 часов 16 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» из-за ремонта по устранению дефектов на гарантийном участке с 22:00 16 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения: «Алматы - Ташкент - Термез» (63-79 км).

Также жителей региона предупредили, что в период с 15 по 17 марта в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

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