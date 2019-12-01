Участок автодороги закрыли из-за гололеда в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за гололеда закрыт участок автомобильной дороги Самара - Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Национальной компании «QazAvtoJol».

В связи с гололедом на автодороге Самара - Шымкент (город Актобе - населенный пункт Кобда), 710-615 км, введено ограничено движение для всех видов транспорта с 23:15 часов 30 ноября, сообщили в «QazAvtoJol».