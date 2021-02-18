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    13:04, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Участок автодороги в СКО закрыли до границы Акмолинской области из-за метели

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    СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информацию по закрытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    18 февраля в 11:30 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Булаево – Жезказган – Петропавловск, км 595-673, участок граница Акмолинской области – поселок Токсан би.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Общество
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