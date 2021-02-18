Участок автодороги в СКО закрыли до границы Акмолинской области из-за метели

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Информацию по закрытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

18 февраля в 11:30 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Булаево – Жезказган – Петропавловск, км 595-673, участок граница Акмолинской области – поселок Токсан би.