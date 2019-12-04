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Участок автодороги в Карагандинской области закрыли из-за погодных условий

4 Декабря 2019 12:29
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Участок автодороги в Карагандинской области закрыли из-за погодных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участок автодороги «Алматы - Екатеринбург» в Карагандинской области закрыли в связи с погодными условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«По данным ТОО «Казахавтодор», 4 декабря с 07:40 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение для дизельного, грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги

республиканского значения «Алматы - Екатеринбург» (город Караганды - поселок Аксу-Аюлы 1003-885 км)», - говорится в сообщении.

В Комитете по ЧС МВД рекомендуют гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

«Ввиду ухудшения видимости и возможных гололедных явлений на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать

маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы

спасения «112»», - напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с улучшением погодных условий в Актюбинской области участки дороги открыты с 9:00.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Погода,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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