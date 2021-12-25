Участок автодороги «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за бурана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участок автодороги республиканского значения «Ушарал-Достык» вновь закрыли для автотранспорта из-за сильного бурана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.
«По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского ОФ ТОО «Казахавтодор» 25 декабря с 22:30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта, на автодороге республиканского значения: «Ушарал-Достык» (84-184 км, село Коктума - село Достык).
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112.
При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях», - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, в Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-граница РФ».
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