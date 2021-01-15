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Участок автодороги «Северный обход Актобе» закрыли из-за метели
15 Января 2021 01:21
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Участок автомобильной дороги «Северный обход города Актобе» закрыли в связи с метелью в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ТОО «Казахавтодор».
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15 января в 00.10 часов (по времени Нур-Султана) в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Северный обход города Актобе», км 25-39.
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