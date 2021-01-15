+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -29 °С
Алматы: -12 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участок автодороги «Северный обход Актобе» закрыли из-за метели

15 Января 2021 01:21
Поделиться:
Участок автодороги «Северный обход Актобе» закрыли из-за метели

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Участок автомобильной дороги «Северный обход города Актобе» закрыли в связи с метелью в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ТОО «Казахавтодор».

Новости по теме
В связи со штормовым ветром в Атырау создан оперативный штаб
О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские Какой будет погода в Казахстане 15 января Пастуха с отарой из 600 овец спасли из снежного плена жамбылские полицейские

15 января в 00.10 часов (по времени Нур-Султана) в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Северный обход города Актобе», км 25-39.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив