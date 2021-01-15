Участок автодороги «Северный обход Актобе» закрыли из-за метели

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Участок автомобильной дороги «Северный обход города Актобе» закрыли в связи с метелью в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ТОО «Казахавтодор».

15 января в 00.10 часов (по времени Нур-Султана) в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Северный обход города Актобе», км 25-39.