Участок автодороги Кызылорда – Павлодар закрыли в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок автомобильной дороги Кызылорда – Павлодар закрыли в связи с непогодой в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт «Казахавтодор».

4 декабря в 01:40 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кызылорда – Павлодар, км 748-906, участок п. Топар - п. Атасу.