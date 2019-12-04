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Участок автодороги Кызылорда – Павлодар закрыли в Карагандинской области
4 Декабря 2019 02:08
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КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участок автомобильной дороги Кызылорда – Павлодар закрыли в связи с непогодой в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт «Казахавтодор».
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4 декабря в 01:40 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кызылорда – Павлодар, км 748-906, участок п. Топар - п. Атасу.
Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт, Погода,
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