Участок автодороги Екатеринбург – Алматы закрыли в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ - АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию и закрытию автомобильных дорог предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

В Алматинской области с 02:10 часов 15 января в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Екатеринбург – Алматы, км 2380-2436, участок село Курты – село Междуреченск.

Между тем в Алматинской области с 7 часов открыто движение на а/д Алматы - Усть-Каменогорск, км 287-368, участок город Талдыкорган – село Жансугуров.

В Актюбинской области 15 минутами ранее, в 6:45 часов, открыли движение на а/д Актобе – граница России, км 39-136, участок село Шамши Калдаякова – граница РФ.