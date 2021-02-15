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    07:38, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Участок автодороги Екатеринбург – Алматы закрыли в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ - АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию и закрытию автомобильных дорог предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    В Алматинской области с 02:10 часов 15 января в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Екатеринбург – Алматы, км 2380-2436, участок село Курты – село Междуреченск.

    Между тем в Алматинской области с 7 часов открыто движение на а/д Алматы - Усть-Каменогорск, км 287-368, участок город Талдыкорган – село Жансугуров.

    В Актюбинской области 15 минутами ранее, в 6:45 часов, открыли движение на а/д Актобе – граница России, км 39-136, участок село Шамши Калдаякова – граница РФ.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Алматинская область Актюбинская область
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