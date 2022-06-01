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Участок автодороги близ Актау закроют на четыре месяца
1 Июня 2022 20:40

Участок автодороги близ Актау закроют на четыре месяца

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 июня по 30 сентября в связи с ремонтными работами временно закрыто движение на автодороге от перекрестка в районе Адайской автобазы и до торгового центра «Амина» в сельском округе Баскудук, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Мунайлинском районном акимате, ремонтные работы будут проводиться в два этапа:

- от автобазы «Адай» до автомобильного моста - с 1 июня по 20 июля;

- от торгового центра «Амина» до автомобильного моста - с 20 июля по 30 сентября.


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