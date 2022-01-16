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Участок Актобе-Карабутак закрыт из-за метели

16 Января 2022 14:51
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Участок Актобе-Карабутак закрыт из-за метели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за непогоды закрыт участок дороги Актобе-Карабутак, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по Чрезвычайным ситуациям.

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«16 января закрыт участок дороги Актобе-Карабутак. Наблюдается сильная метель», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня по прогнозам синоптиков в регионе ожидается сильный гололед, метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны. 16 января на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.


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#Актюбинская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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Автор:

Самал Ендибаева

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