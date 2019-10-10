Участников занимавшейся сбытом боевого оружия преступной группы осудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 августа 2019 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся сбытом боевого оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Организатор преступного бизнеса С. Бимурзин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 287 УК РК, а его подельник Ф. Турсунов по части 4 статьи 287 и части 3 статьи 296 УК РК.

Указанные лица осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, однако с учетом первичного совершения правонарушения, признания вины и активного сотрудничества со следствием назначено наказание с условным сроком.

Следует отметить, что 15 февраля этого года сотрудниками ДКНБ по г. Нур-Султану осуществлен контрольный закуп у С. Бимурзина пистолета «ТТ» (Тульский Токарев) с глушителем и 10 патронами за 605 тыс. тенге.

18 февраля текущего года осуществлен закуп пистолета «ПБ» (пистолет Бесшумный) с глушителем и 50 патронами за 675 тыс. тенге, которые направлены на банковскую карту «Kaspi gold», принадлежащую Ф. Турсунову.

С. Бимурзин и Ф. Турсынов задержаны 12 марта 2019 года в Алматы сотрудниками ДКНБ по Нур-Султану совместно с сотрудниками ДКНБ по Алматы и подразделения специального назначения «Беркут» Национальной гвардии РК.

В ходе обыска по месту жительства Ф. Турсынова (проспект Достык, 116) обнаружены газовый пистолет марки «Reck» (разрешение на хранение при себе не имелось), 3 полиэтиленовых пакета с марихуаной весом 196 г, банковская карта «Kaspi gold», а также иные предметы, имеющие значение для дела.