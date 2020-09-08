Участников велотура «Нур-Султан - Жидебай» встретили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее встретили участников велотура «Нур-Султан - Жидебай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В честь 175-летия Абая энтузиасты из Нур-Султана отправились на родину великого мыслителя в Жидебай на велосипедах. Велотур из троих человек стартовал в столице 2 сентября. Для того чтобы добраться до Семея потребовалось 6 дней. Сегодня велосипедистов встретили у многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Карагайлы.

Торжественная встреча прошла с участием городского руководства. Представители отделов культуры и туризма вручили гостям из столицы памятные сувениры. Примечательно, что участниками велотура стали не профессиональные велосипедисты, а любители.