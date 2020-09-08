Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Участников велотура «Нур-Султан - Жидебай» встретили в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
8 Сентября 2020, 14:30
Участников велотура «Нур-Султан - Жидебай» встретили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее встретили участников велотура «Нур-Султан - Жидебай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В честь 175-летия Абая энтузиасты из Нур-Султана отправились на родину великого мыслителя в Жидебай на велосипедах. Велотур из троих человек стартовал в столице 2 сентября. Для того чтобы добраться до Семея потребовалось 6 дней. Сегодня велосипедистов встретили у многофункционального спортивного комплекса «Арена» в Карагайлы.

photo


Торжественная встреча прошла с участием городского руководства. Представители отделов культуры и туризма вручили гостям из столицы памятные сувениры. Примечательно, что участниками велотура стали не профессиональные велосипедисты, а любители.

«Мы лишь решили отдать дань уважения великому Абаю и совершить велотур до Жидебая. По профессии я преподаватель английского языка, второй участник велотура – археолог, старший научный сотрудник областного музея Акмолинской области Жасулан Укеев и третий – журналист Даулет Калиасауов. Дорога была нелегкой, но мы справились, и это того стоило. Порой, проезжая километры на машине, мы не можем заметить всех красот окружающей нас природы. Поэтому мы решили проехать этот путь именно на велосипеде, останавливаясь и наслаждаясь путешествием к священной земле Абая», – отметил участник велотура Ернат Мелсулы.

Велосипедисты также возложили цветы к памятнику Абая в Семее, а после отправились на родину мыслителя в Жидебай.

photo

photo

photo

photo

photo


Фото: Информационный центр г. Семея




Астана   Восточно-Казахстанская область   Спорт   Память   Общество   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных