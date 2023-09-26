Участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Семее

В Семее к ответственности привлечены участники свадебного кортежа, которые грубо нарушили Правила дорожного движения, передвигаясь по подвесному мосту, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление полиции.

Данный инцидент стал известен благодаря видеокадрам, которые появились в соцсетях. В полиции сообщили, что по факту нарушения ПДД установлены водители и пассажиры свадебного кортежа.

- За нарушение правил пользования ремнями безопасности, правил перевозки пассажиров, правил маневрирования, создание аварийной ситуации и нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении лиц допустивших данные правонарушения составлены 16 протоколов об административных правонарушениях, автомашины водворены на специализированную стоянку, - пояснили в УП.

Стоит отметить, что на официальном аккаунте городского управления полиции опубликовано видео, где группа молодых людей просят прощения у жителей областного центра.