Участников республиканской спартакиады школьников определили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отобрали спортсменов для участия в республиканской школьной спартакиаде SportFEST Kazakhstan. Победители регионального турнира среди учащихся общеобразовательных школ отправятся на соревнования в Щучинск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Карагандинской области спартакиада проводится в третий раз. В этом году в ней участвовало 16 районов и городов — всего 460 учащихся. Соревнования прошли по футзалу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, военно-прикладному спорту и тогызкумалаку», — рассказал методист Регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарқа дарыны» Адиль Нурпейсов.

В настольном теннисе победу одержали Аслан Абылгазы и Улболсын Кегенбай из Нуринского и Шетского районов соответственно.

По тогызкумалаку первое место у карагандинки Айши Дихан и Алихана Амантаева из Бухар-Жырауского района.

В шахматах победителями стали Дмитрий Аушев из Темиртау и Алема Джункураева из Сатпаева.

Лучшие баскетболисты — команда Осакаровского района.

В военно-прикладном спорте первой стала Караганда.

И первенство в футзале по праву принадлежит команде из Балхаша.

Всех победителей и призеров наградили кубками и медалями.

Обладатели первых мест примут участие в республиканской спартакиаде, которая пройдет в мае в Щучинске.

SportFEST Kazakhstan – уникальный проект по поддержке будущих чемпионов в 17 регионах Казахстана.