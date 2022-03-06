Участников республиканской спартакиады школьников определили в Карагандинской области
«В Карагандинской области спартакиада проводится в третий раз. В этом году в ней участвовало 16 районов и городов — всего 460 учащихся. Соревнования прошли по футзалу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, военно-прикладному спорту и тогызкумалаку», — рассказал методист Регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарқа дарыны» Адиль Нурпейсов.
В настольном теннисе победу одержали Аслан Абылгазы и Улболсын Кегенбай из Нуринского и Шетского районов соответственно.
По тогызкумалаку первое место у карагандинки Айши Дихан и Алихана Амантаева из Бухар-Жырауского района.
В шахматах победителями стали Дмитрий Аушев из Темиртау и Алема Джункураева из Сатпаева.
Лучшие баскетболисты — команда Осакаровского района.
В военно-прикладном спорте первой стала Караганда.
И первенство в футзале по праву принадлежит команде из Балхаша.
Всех победителей и призеров наградили кубками и медалями.
Обладатели первых мест примут участие в республиканской спартакиаде, которая пройдет в мае в Щучинске.
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