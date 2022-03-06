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    13:12, 06 Март 2022 | GMT +6

    Участников республиканской спартакиады школьников определили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области отобрали спортсменов для участия в республиканской школьной спартакиаде SportFEST Kazakhstan. Победители регионального турнира среди учащихся общеобразовательных школ отправятся на соревнования в Щучинск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Карагандинской области спартакиада проводится в третий раз. В этом году в ней участвовало 16 районов и городов — всего 460 учащихся. Соревнования прошли по футзалу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, военно-прикладному спорту и тогызкумалаку», — рассказал методист Регионального научно-практического центра дополнительного образования для детей «Сарыарқа дарыны» Адиль Нурпейсов.

    В настольном теннисе победу одержали Аслан Абылгазы и Улболсын Кегенбай из Нуринского и Шетского районов соответственно.

    По тогызкумалаку первое место у карагандинки Айши Дихан и Алихана Амантаева из Бухар-Жырауского района.

    В шахматах победителями стали Дмитрий Аушев из Темиртау и Алема Джункураева из Сатпаева.

    Лучшие баскетболисты — команда Осакаровского района.

    В военно-прикладном спорте первой стала Караганда.

    И первенство в футзале по праву принадлежит команде из Балхаша.

    Всех победителей и призеров наградили кубками и медалями.

    Обладатели первых мест примут участие в республиканской спартакиаде, которая пройдет в мае в Щучинске.

    SportFEST Kazakhstan – уникальный проект по поддержке будущих чемпионов в 17 регионах Казахстана.


    Теги:
    Спорт Образование Карагандинская область
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