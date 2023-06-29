Участников религиозной процессии убило током в Индии

ГУВАХАТИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 получили ожоги после того, как в Индии загорелась участвовавшая в процессии храмовая колесница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Инцидент произошел на северо-востоке Индии почти в 120 километрах от Трипуры, столицы штата, когда колесница коснулась высоковольтного провода высокого напряжения.

Индийские СМИ сообщают, что во время процессии большая толпа приверженцев индуистского бога Джаганнатха тянула колесницу из дерева и стали.

Раненые были госпитализированы, некоторые получили довольно серьезные ожоги.

Подобные колесницы используются храмами во время религиозных праздников. Высота подобной колесницы может достигать 18 метров.

В прошлом году 11 человек погибли в аналогичном происшествии в южном штате Тамил Наду, когда храмовая колесница также зацепилась за электрический провод.