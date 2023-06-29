Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Участников религиозной процессии убило током в Индии

Автор:  
Татьяна Кудренок
29 Июня 2023, 14:10
Участников религиозной процессии убило током в Индии Фото: АР

ГУВАХАТИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере шесть человек погибли и еще 10 получили ожоги после того, как в Индии загорелась участвовавшая в процессии храмовая колесница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Инцидент произошел на северо-востоке Индии почти в 120 километрах от Трипуры, столицы штата, когда колесница коснулась высоковольтного провода высокого напряжения.

Индийские СМИ сообщают, что во время процессии большая толпа приверженцев индуистского бога Джаганнатха тянула колесницу из дерева и стали.

Раненые были госпитализированы, некоторые получили довольно серьезные ожоги.

Подобные колесницы используются храмами во время религиозных праздников. Высота подобной колесницы может достигать 18 метров.

В прошлом году 11 человек погибли в аналогичном происшествии в южном штате Тамил Наду, когда храмовая колесница также зацепилась за электрический провод.


Происшествия   Индия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК