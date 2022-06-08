8 Июня 2022 14:23

Участников ОПГ осудили за выписку фиктивных счетов-фактур в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области организованная преступная группировка за три года выписала фиктивные счета-фактуры почти на 1,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, житель Петропавловска через подконтрольные ему компании выписывал бизнесменам фиктивные счета-фактуры за работы и услуги, которые фактически не осуществлялись. Предприниматели же уклонялись от уплаты налогов.

Созданная петропавловцем группировка с 2018 по 2020 годы выписала таких счетов-фактур более чем на 1,4 млрд тенге.

«Факт системного обналичивания денежных средств из банков второго уровня установлен территориальным департаментом по Северо-Казахстанской области. Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе.

Судебная коллегия по уголовным делам приговор Петропавловского городского суда оставила без изменений.