Участников ОПГ из Петропавловска задержали в столице

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции столицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников организованной преступной группы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что они скрывались от уголовного преследования по части 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство» и были поданы в розыск в городе Петропавловске. При задержании подозреваемые были вооружены пистолетами марки WALTHER, «ОСА» с заряженными травматическими патронами, а также холодным оружием. По факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 2-х до 10-ти лет.

















Фото: t.me/POLICE_of_KZ