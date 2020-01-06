Участников нашумевшего «кортежа» в Нур-Султане наказала полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Установлены и привлечены к административной ответственности все участники нашумевшего кортежа в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города.

5 января текущего года в социальных сетях была размещена видеозапись, в которой более десятка автомобилей черного цвета выехали с территории парковки около ТРЦ «Хан шатыр».

Как отметили в департаменте полиции, водитель черной автомашины «KIA» перекрыл проезжую часть проспекта Туран с целью беспрепятственного выезда 15 автомашин с парковки ТРЦ «Хан шатыр». Данный видеоролик был смонтирован с наложением различных звуковых эффектов, в частности, добавлены звуки стробоскопа и сирен.

Сотрудниками полиции данная видеозапись изучена и приняты меры по установлению всех участников «кортежа».

«В настоящее время полицейскими установлены и привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 614 и части 5, части 10 статьи 590КоАП РК все 15 правонарушителей, а также водитель автомашины «KIA» – гражданин РК Ташбулатхон Марифхажанович Мубараков, 1992 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения и нарушения, зафиксированные камерами «Сергек», - сообщили в столичном ДП.

На сегодня автомашины всех участников «кортежа» водворены на коммунальную стоянку.

Сам же водитель «KIA» попросил прощения у столичных водителей за недостойное поведение.