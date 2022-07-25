25 Июля 2022 12:15

Участников международных перевозок освободили от утильсбора за седельные тягачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новым постановлением Правительства участников международных перевозок освободили от утилизационного сбора за седельные тягачи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Жасыл даму».

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, вносятся изменения и дополнения в постановление Правительства РК от 25 октября 2021 года «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)». Поправки предусматривают изменения в части порядка выдачи сертификата о внесении утилизационного платежа с применением коэффициента «0» в отношении седельных тягачей, участвующих в международных перевозках.

Для применения коэффициента «0» производителям и (или) импортёрам седельных тягачей, которых планируется использовать для международных перевозок, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте recycle.kz, указать, что седельный тягач участвует в международных перевозках и скачать сертификат о внесении утилизационного платежа (далее – СВУП), где будет сумма, равная 0 (ноль) тенге.

В течение 3 месяцев с даты получения СВУП владельцу седельного тягача необходимо обратиться в уполномоченные органы для постановки транспортного средства на регистрационный учет и получения карточки допуска на международные перевозки. Проверка наличия карточки допуска на международные перевозки АО «Жасыл даму» будет осуществляться путем взаимодействия с уполномоченными государственными органами, без участия владельца.

Данные поправки вступают в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования постановления Правительства РК.

На сегодняшний день АО «Жасыл даму» проведены необходимые технические и организационные мероприятия.