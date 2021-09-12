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    14:56, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Участников массовой драки задержали в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау задержаны молодые люди, устроившие массовую драку возле развлекательного заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на пульт «102» поступило телефонное сообщение о том, что возле одного из развлекательных заведений города Кокшетау происходит драка. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи патрульной полиции и следственно – оперативная группа.

    «Как установили полицейские, участники инцидента молодые люди от 19 до 23 лет, находились в развлекательном заведении. Затем один из злоумышленников, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к компании других молодых людей и спровоцировал конфликт», - пояснили в ведомстве.

    Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции участники конфликта были задержаны на месте преступления. Всего по подозрению в хулиганских действиях задержано четыре человека, в числе которых главный подозреваемый – 20-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство.

    «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч.3 ст. 293 УК РК (Хулиганство)», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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