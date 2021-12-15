Участников ликвидации аварии на шахте «Абайская» наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В региональном филиале ТОО «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» наградили сотрудников департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области. Наград удостоились и участники ликвидации последствий аварии на шахте «Абайская», которая произошла 7 ноября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан за добросовестное исполнение служебных обязанностей награждены два сотрудника шахты и 15 горноспасателей карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

Награды вручили начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов и гендиректор ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Владимир Беккер.

Нагрудного знака «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» удостоены:

- Наталья Денищук, диспетчер аппаратуры газового контроля участка вентиляции и техники безопасности технической службы шахты «Абайская»;

- Махаммадисмаил Мадмаров, электрослесарь подземного участка подготовительных работ № 1 шахты «Абайская»;

- Мурат Азимбаев, заместитель командира взвода по медицинской работе второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Асет Жакан, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Талгат Нурмагамбетов, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Арман Сакбасынов, командир отделения второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Олег Стрижаков, заместитель командира взвода по медицинской работе второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

Нагрудный знак «Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» вручён:

- Владимиру Браге, командиру второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Дидару Альнурову, спасателю второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Дмитрию Храмшину, спасателю второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

Медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награждены:

- Нариман Абишев, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Нуржан Аликайдаров, командир отделения второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Алибек Аскаров, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Ерік Ескәндір, командир взвода второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Юрий Коровин, заместитель командира взвода второго военизированного аварийно-спасательного отряда.

Нагрудным знаком «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін» отмечены:

- Андрей Андреев, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда;

- Кайрат Байманов, спасатель второго военизированного аварийно-спасательного отряда.



